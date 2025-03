"El club me pidió quedarme en Madrid" y no ir a gala del Balón de Oro, dice Vinicius

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius, confesó este lunes que su club le pidió que se quedara en la capital al no recibir el premio al Balón de Oro, que acabó finalmente en manos del español Rodri.

"La gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, cuando estás cerca te lo crees, pero voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más", declaró Vinicius en rueda de prensa previa a la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético en el Bernabéu.

"Yo hago lo que el club manda y el club me pidió quedarme en Madrid", prosiguió el jugador, que espera en prolongar pronto su contrato con la entidad blanca, pese a los rumores sobre una posible oferta del fútbol de Arabia Saudita.

"Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes porque estoy feliz aquí. Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor que aquí", declaró.

"Estoy aquí para seguir la historia, todo lo que el presidente y el club me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y jugar más partidos con esta camiseta. He ganado, pero puedo ganar mucho más y puedo entrar en la historia de este club como tantos grandes jugadores que son leyenda", incidió el jugador.

También fue interrogado por los árbitros, Vini diferenció entre el arbitraje europeo y el habitual en el campeonato español: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo. No nos gusta hablar de los árbitros, pero claro que es importante para nosotros que piten bien".

En cuanto al duelo contra el Atlético, Vinicius señaló que será un gran euroderbi: "Mañana (martes) va a ser una bonita fiesta de nuestra afición y en la vuelta en la de ellos".

Criticado en algunos momentos esta temporada por no haber ofrecido el nivel mostrado el curso pasado, el futbolista admitió lo difícil que resulta mantener la regularidad.

"Con tantos partidos tú no puedes estar al 100% en todos. Jugar 80 partidos no puedes estar siempre a tope. No siempre estás con la cabeza ni estás bien físicamente. Muchos jugadores están jugando con molestias", se defendió.

Para concluir, Vinicius confesó lo que más nervioso le pone en el campo: "Cuando los árbitros no sacan la tarjeta para los demás y cuando yo protesto por primera vez y me sacan tarjeta a mí. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero en cada partido estoy mejorando".