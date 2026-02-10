El COI autoriza a un deportista ucraniano a llevar un brazalete negro por la guerra

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó este martes al abanderado de Ucrania en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina a lucir un brazalete negro, después de haberle impedido llevar un casco que mostraba fotos de deportistas de su país muertos durante la invasión rusa.

"Consideramos que es un buen compromiso", explicó a la prensa Mark Adams, portavoz del COI, recordando que la organización prohíbe cualquier expresión política durante las competiciones olímpicas o las ceremonias.

Vladislav Heraskevych, competidor en skeleton, participó el lunes en un entrenamiento en Cortina llevando un casco gris con las imágenes serigrafiadas de varios compatriotas deportistas muertos en la guerra, antes de que le dijeran que no podía llevarlo.

"Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) está traicionando a los deportistas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir", escribió después en Instagram, antes de recibir el apoyo público del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El COI confirmó este martes la prohibición ya que el casco "contraviene" el artículo 50 de la Carta olímpica, que busca evitar "todo tipo de interferencia", especialmente "política" o "religiosa", para que "todos los deportistas puedan concentrarse en su rendimiento".

Pero la instancia olímpica mantuvo el lunes "una reunión informal" con el entrenador de Vladislav Heraskevych "y con su entorno".

"Hemos reafirmado que, en este caso, como hacemos cada vez más a menudo, haremos una excepción a esas directivas para permitirle llevar un brazalete negro durante la competición, para que pueda hacer esta conmemoración", precisó Mark Adams.

El deportista sigue siendo libre de expresar su opinión como desee "en las conferencias de prensa y a la salida de la competición, en la zona mixta", así como en las redes sociales, recordó el portavoz del organismo olímpico.