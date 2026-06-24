El COI eligirá en 2029 al anfitrión de Juegos Olímpicos de 2036 con un nuevo procedimiento

El Comité Olímpico Internacional eligirá en 2029 al anfitrión de los Juegos Olímpicos 2036, la próxima edición a atribuir, con un nuevo procedimiento, anunció el miércoles Kolinda Grabar-Kitarovic, que preside, dentro del COI, la comisión para el futuro anfitrión.

La instancia olímpica reintroduce un "calendario" con tres etapas, desde el diálogo confidencial con los Estados interesados a los últimos ajustes con uno o varios "anfitriones preferidos", según indicó Grabar-Kitarovic frente a un centenar de miembros del COI reunidos en Lausana en la 146ª sesión.

Entre los múltiples desafíos lanzados hace un año por la nueva patrona del COI Kirsty Conventry, esta medida es la más tangible de las presentadas el miércoles, y reforma el proceso de designación seguido para atribuir las ediciones 2030, 2032 y 2034.

Estas tres ediciones fueron atribuidas con, respectivamente, seis, once y diez años de margen, una variación debida a un proceso muy flexible, altamente confidencial y en el que la sesión del COI solo intervenía al final para ratificar la elección de la comisión ejecutiva.

Ahora, el "diálogo continuo" con los posibles anfitriones interesados podrá seguirse lejos de las miradas pero, a partir de marzo de 2027, irá seguido de un "diálogo estratégico" con una primera selección de candidatos, evaluados más de cerca y visitados por la comisión del futuro anfitrión.

Tras esa fase intermedia, "a finales de 2028" la comisión ejecutiva elegirá uno o varios "anfitriones preferidos" -como ocurre a día de hoy- que deberán aportar una serie de garantías y podrán después retocar sus candidaturas, antes de un voto final de la sesión, que será informada con un "informe completo de la comisión del futuro anfitrión".