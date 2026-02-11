El COI quiere "convencer" a Heraskevych para que renuncie a su casco

El Comité Olímpico Internacional (COI) quiere "convencer" este miércoles al abanderado ucraniano en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, Vladyslav Heraskevych, de que renuncie a competir con un casco con fotos de deportistas muertos por la invasión rusa de su país.

Por el momento, el COI se cuidó mucho de aludir a una eventual descalificación si el deportista, que compite en skeleton, se empeña en continuar adelante con ese casco, que no fue autorizado por las normas olímpicas sobre la neutralidad política.

"Queremos que compita. Queremos de verdad que tenga su momento, eso es muy importante", insistió en su encuentro diario con la prensa Mark Adams, portavoz del COI.

Su organismo tiene previsto "contactar hoy" (miércoles) con Heraskevych, que el martes aseguró en conferencia de prensa que no renunciaría a lucir lo que su entorno ha bautizado como "casco memorial".

El COI le había ofrecido la posibilidad de lucir un brazalete negro en vez de ese casco, pero el deportista rechazó la posibilidad y este miércoles, como el lunes, entrenó con él en su cabeza.

"Reiteraremos las muy numerosas posibilidades que tiene de expresar su pena. Como ya hemos hablado, puede hacerlo en las redes sociales, en las conferencias de prensa, en zona mixta. Intentaremos hablar con él de eso y convencerle", añadió Adams.

Las pruebas de skeleton arrancan el jueves en estos Juegos Olímpicos.

La instancia olímpica prohíbe al deportista ucraniano ese casco apelando al artículo 50 de la Carta Olímpica, que excluye toda forma de "propaganda política" en los lugares de competición, en la Villa Olímpica o en las ceremonias de entrega de medallas.

"Hay 130 conflictos en curso en el mundo. No podemos tener 130 conflictos diferentes, por muy terribles que sean, en las pruebas deportivas", argumentó el miércoles Adams.

Los deportistas "han dedicado toda su vida para llegar aquí" y quieren tener "un entorno de competición igual para todos y exento de interferencias".

Preguntado sobre si Heraskevych sería descalificado en caso de persistir en su objetivo, el portavoz del COI insistió en que ahora su organismo quiere "convencerle", incluso "quizás por medio de otros deportistas".

"Es mejor que la gente hable y que la interacción humana venza", señaló.

"Pero evidentemente, hay reglas, que los propios deportistas quieren que se respeten. Y lo serán", subrayó Mark Adams, recordando que la prohibición de mensajes políticos en competición fue refrendada en 2021 durante una amplia consulta realizada entre los deportistas.