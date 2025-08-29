El Cremonese se pone líder en el debut de un bisnieto de Mussolini

El recién ascendido Cremonese se puso líder en solitario en la Serie A tras ganar con un gol en el descuento por 3-2 al Sassuolo, este viernes en el partido de apertura de la segunda jornada.

El encuentro sirvió además para que Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador Benito Mussolini, hiciera su debut en la primera división del fútbol italiano.

"Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Nunca olvidaré esta noche porque mi sueño siempre fue debutar en la Serie A", declaró el jugador, que luce el nombre "Romano" impreso en su camiseta.

Este lateral derecho de 22 años, cedido por la Lazio al Cremonese, entró en juego en el minuto 82 y fue decisivo para su equipo, obteniendo el empate que luego permitió que Manuel de Luca firmara el tanto de la victoria en el 90+3.

Antes de eso, el Cremonese se había distanciado 2-0 gracias a los goles de Filippo Terracciano (minuto 37) y del argentino Franco Vázquez (39), pero el Sassuolo había equilibrado en la segunda mitad por intermedio de Andrea Pinamonti (63) y Domenico Berardi (73 de penal).

El pasado fin de semana, el Cremonese había sorprendido al derrotar 2-1 en San Siro al AC Milan y suma 6 puntos en dos partidos.

Por el momento, toma ventaja respecto a los otros cinco equipos (Inter de Milán, Como, Juventus, Nápoles y Roma) que comenzaron la liga italiana con victoria.

El triunfo refuerza la ilusión en el equipo de Cremona, al que podría además sumarse el veterano atacante inglés Jamie Vardy, que está en negociaciones con la entidad, según dijo a la AFP una fuente del club.

Este viernes se jugó otro partido de la segunda fecha, en el que el AC Milan reaccionó a su derrota de la pasada semana con un triunfo 2-0 de visita ante el Lecce.

Los tantos rossoneri en la región sureña de Apulia fueron anotados por el británico Ruben Loftus-Cheek (66) y por el estadounidense Christian Pulisic (86).

El Milan puede reforzarse en las próximas horas con el internacional francés del Chelsea Christopher Nkunku, que viajó ya a Italia y se sometió este viernes al reconocimiento médico.

El campeón Nápoles recibe el sábado al Cagliari, mientras que el Inter de Milán jugará el domingo, también como local, contra el Udinese.