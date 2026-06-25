El delantero Al-Hamadi, ADN de las calles de Liverpool al servicio de Irak

Desde que salió de Irak siendo un bebé, hasta su infancia y adolescencia en las duras calles de Toxteth, un barrio conflictivo de Liverpool, el camino del delantero irakí Ali al-Hamadi hasta llegar al Mundial no ha estado exento de dificultades.

El jugador de 24 años tendrá que desplegar todas las cualidades adquiridas gracias a su "dura crianza", y espera prolongar la estancia de su país en el Mundial luego del partido ante Senegal, que al igual que Irak no tiene ningún punto, en la última fecha Grupo I el viernes.

El primer jugador iraquí en debutar en la Premier League —con el Ipswich en agosto de 2024— estuvo a punto de marcar contra Francia en la derrota inaugural por 3-0.

- "Adversidad" -

"He pasado por muchísima adversidad", declaró a The Guardian en 2023. Y no exageraba.

La oposición de su padre al entonces dictador Sadam Husein hizo que fuera encarcelado y torturado, pero, al-Hamadi, que tenía solo un año, fue llevado por su madre por seguridad a Jordania durante la segunda guerra del Golfo, en 2003.

"Era un activista y participaba en una protesta pacífica contra la dictadura dentro del país", contó al-Hamadi sobre su progenitor a la página web de su entonces club, el Swansea, en 2019.

"Un día, él y otros miembros del grupo fueron objeto de una redada y llevados a prisión. Desde allí, escribieron a la embajada iraquí en el Reino Unido explicando la situación y, posteriormente, fueron puestos en libertad y acabaron viniendo aquí", relata.

Una vez que su padre se hubo establecido en Inglaterra, y a pesar de no tener un trabajo fijo porque no podía ejercer su profesión elegida, la abogacía, el resto de la familia se reunió con él.

Aunque estaban a salvo de la violencia que se apoderó de Irak tras la caída de Sadam en 2003, la vida distaba mucho de ser fácil en Toxteth, un barrio conocido sobre todo por ser el lugar de nacimiento de John Conteh, campeón mundial del peso semipesado (1974-77), pero también por los disturbios de 1981.

"Algunos días realmente no teníamos nada que comer, pero mi padre traía todo lo que podía para nosotros", recordó en The Guardian.

- "Más hambre" -

"En la escuela sufrí abusos raciales y me metí en muchas peleas", contó a TheAsianGame.net en 2023. "He aceptado que no puedo cambiar la percepción de los demás. "En cambio, siempre me he centrado en cómo puedo ayudarme a mí mismo y controlar mi camino".

Hizo gala de esa filosofía y de su fortaleza de carácter cuando eligió el fútbol en lugar de seguir una senda potencialmente más fácil y lucrativo: una vida delictiva.

"En Toxteth, mucha gente acaba atrapada en las drogas y la violencia", contó en la página de internet del Swansea. "Hubo momentos en los que estuve a punto de caer en eso por juntarme con la gente equivocada, pero conseguí superarlo".

"Desde la escuela secundaria en adelante, me dije a mí mismo que no me iba a involucrar en ese tipo de cosas y que me iba a centrar en el fútbol", cuenta. "Solía salir a la calle todo el tiempo y ponía dos sudaderas como postes de la portería. Siempre fue una vía de escape de lo que estaba pasando en la zona".

Su sabia elección ciertamente ha dado frutos a nivel internacional; su gol más importante fue el que abrió el marcador en la victoria por 2-1 en la repesca del Mundial contra Bolivia.

Un gol contra Senegal reforzaría sus argumentos para que el Ipswich le dé otra oportunidad en la Premier League: actualmente está cedido en el Luton, de tercera categoría.

Pase lo que pase, se lo tomará con calma. "Siento que es una parte especial de mí que me da ventaja, un poco más de hambre y mucha más perspectiva sobre las cosas debido a los sacrificios que mi familia tuvo que hacer".