El desconocido Vacherot deja a Djokovic sin final en el Masters 1000 de Shanghái

El sorprendente tenista monegasco Valentin Vacherot, N.204 del ranking y que accedió al torneo desde la fase previa, derrotó por 6-3 y 6-4 a Novak Djokovic (N.5) y se clasificó este sábado para la final del Masters 1000 de Shanghái.

A sus 26 años, Vacherot se convirtió en el primer tenista monegasco en ganar a un Top 10 en el circuito y en disputar una final de un Masters 1000, el domingo contra el francés Arthur Rinderknech (N.54), quien curiosamente es su primo hermano, o el ruso Daniil Medvedev (N.18).

Sin restar méritos a la gesta del monegasco, Djokovic jugó disminuido físicamente en la sauna en la que se ha convertido la pista central de Shanghái.

El gigante serbio, que sigue sin ganar un Masters 1000 desde el de París a finales de 2023, no mostró su nivel habitual, con solo 9 golpes ganadores (por 22 de su rival), pero sobre todo fue ineficaz con su servicio.

Apenas ganó el 59% de los puntos con su primer servicio, porcentaje que cayó al 48% con su segundo.

El resto, una de las principales armas de Djokovic, tampoco le funcionó, y no llegó ni al 30% de puntos ganados sobre el servicio de su rival.

En estas circunstancias, Vacherot jugó perfectamente sus cartas y minimizó errores. El mayor peligro que podía tener era cómo gestionar el momento en el que pudiese verse ganador, como en el primer juego del segundo set, en el que desperdició dos bolas de quiebre que le podían haber dado ya una ventaja casi decisiva.

Pero el joven monegasco no se descompuso y esperó su ocasión, que llegó en el noveno juego, cuando rompió a Djokovic, y en el décimo, en el que salvó una bola de rotura para sellar poco después la victoria.