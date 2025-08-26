El dominicano Cabrera silencia a los Bravos y los Dodgers arrollan a Cincinnati

Con una joya de pitcheo, el lanzador dominicano Edward Cabrera impuso su ley en el triunfo del lunes de los Marlins de Miami por 2x1 frente a los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas de béisbol.

El abridor dominó desde la lomita del loanDepot park de Miami durante siete entradas en las que no permitió carreras y ponchó a 10 bateadores de Atlanta.

Cabrera, de 27 años, concedió apenas un hit y dos bases por bolas a los Bravos, a los que ya frustró el 8 de agosto en otro recital con 11 ponches.

El venezolano Ronald Acuña Jr. y el dominicano Marcell Ozuna, figuras de Atlanta, se fueron de vacío de sus cuatro turnos al bate.

En ataque, los Marlins aseguraron la victoria con un jonrón solitario del venezolano Máximo Acosta en el octavo inning.

En otros escenarios, los Dodgers de Los Ángeles aplastaron 7x0 a los Rojos de Cincinnati con dos cuadrangulares y cuatro carreras remolcadas por el cubano Andy Pages.

En Baltimore, los Medias Rojas de Boston lograron un ajustado triunfo 4x3 ante los Orioles gracias a un jonrón de tres carreras del mexicano-estadounidense Jarren Duran que dio la vuelta al marcador en el quinto episodio.

De su lado, los Yankees de Nueva York batieron 10x5 a los Nacionales de Washington con un cuadrangular y tres carreras impulsadas por la promesa dominicana Jasson Domínguez.

En las estadísticas individuales, Cal Raleigh conectó su jonrón número 50 de la temporada en la victoria de los Marineros de Seattle 9x6 ante los Padres de San Diego.

El estadounidense Raleigh se mantiene como líder de esta categoría en Las Mayores por delante de Shohei Ohtani, la superestrella japonesa de los Dodgers, que suma 45 cuadrangulares.