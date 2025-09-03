El dominicano Caminero sigue encendiendo a los enrachados Rays

Con otra brillante actuación de la joya dominicana Junior Caminero, los Rays de Tamba Bay derrotaron el miércoles 9x4 a los Marineros de Seattle y sellaron su segunda barrida consecutiva en las Grandes Ligas de béisbol.

A sus 22 años, Caminero se convirtió el martes en el segundo pelotero en la historia de los Rays en llegar a 40 cuadrangulares en una temporada.

Un día después, la perla de Santo Domingo se mantuvo encendido conectando dos hits, impulsando dos carreras y anotando otras dos.

Con su primer imparable remolcó la carrera inicial de Tampa Bay, que llegó a tener una ventaja de 9x0 en la quinta entrada.

En la sexta, los Marineros maquillaron el marcador gracias a un jonrón de tres carreras del también dominicano Julio Rodríguez.

Caminero ha empujado un total de ocho carreras en las tres victorias de la serie ante Seattle.

En total, los Rays acumulan seis triunfos seguidos sumando la barrida en la serie anterior ante los Nacionales de Washington.

"El trabajo duro que he estado poniendo está dando frutos ahora mismo", declaró Caminero. "Más cosas buenas van a pasar en mi carrera".

En Houston, los Astros derrotaron 8x7 a los Yankees de Nueva York con una remontada comandada por el cubano Yordan Álvarez y el dominicano Jeremy Peña.

Álvarez pegó cuatro hits, su récord personal, y Jeremy Peña otros dos y un jonrón.

Los texanos, que llegaron a tener una desventaja de 4x1, se levantaron con una explosión de cuatro carreras en el octavo inning ante el relevista Devin Williams.

Por los Yankees, Cody Bellinger firmó un cuadrangular y remolcó tres carreras y Aaron Judge se quedó en un imparable en sus cinco turnos al bate.

Sus vecinos de Nueva York, los Mets, también sucumbieron por 6x2 en la cancha de los Tigres de Detroit.

El dominicano Juan Soto sólo pudo aportar un hit a la novena de Queens mientras Pete Alonso sumó tres.

En su turno, los Dodgers de Los Ángeles cayeron 3x0 ante los Piratas de Pittsburgh.

Shohei Ohtani, que canceló a última hora su apertura como abridor por enfermedad, tomó el bate y pegó dos imparables y Freddie Freeman otro pero los angelinos se fueron en blanco frente a los cinco lanzadores locales.