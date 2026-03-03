El Drag Challenge encendió el Autódromo Panamá

El Autódromo Panamá vivió una de sus jornadas más intensas con la celebración del más reciente Drag Challenge.

La competencia, en la pista ubicada en Capira, provincia de Panamá Oeste, dejó récords en velocidad y tiempo de pista, reunió a una nutrida delegación regional y fue testigo de una afición que se mantuvo encendida de principio a fin.





Récords que quedarán en la historia



La jornada dejó dos marcas que se escriben con letras doradas en la historia del automovilismo panameño: Récord de velocidad en pista: Julio Muñoz alcanzó los 296 km/h a bordo del GTR Street Fighter, estableciendo el nuevo récord de velocidad en pista del Autódromo Panamá. Récord de 1/4 de milla: Ronnie Rosina, al volante del Dragster Black Max 6, detuvo los cronómetros en 7.639 segundos, el mejor tiempo jamás registrado en el cuarto de milla del autódromo.

Una cita regional: Costa Rica y El Salvador presentes

El Drag Challenge consolidó su proyección centroamericana con la participación de 10 pilotos provenientes de Costa Rica y 1 piloto de El Salvador, quienes se sumaron al talento local en una competencia de alto nivel.