El equipo chino BLG conquista el título mundial de League of Legends

El equipo chino Bilibili Gaming (BLG) derrotó este sábado al surcoreano Gen.G por 3-1 en la final del Mundial del popular videojuego League of Legends, disputada en Nueva York frente a casi 19.000 espectadores.

La final de este campeonato, la más esperada del año en los eSports, enfrentaba a dos rivales que nunca habían alcanzado la prestigiosa "Summoner's Cup".

Gen.G se impuso en la primera partida en 39 minutos, pero BLG se rehízo ganando las tres siguientes.

El equipo chino había dado anteriormente la gran sorpresa al eliminar por 3-1 al surcoreano T1, ganador de las tres últimas ediciones bajo el liderazgo del icónico Lee "Faker" Sang-hyeok.

"Yo apoyo a BLG. Es sin duda el mejor equipo. Han derrotado a T1", declaró a la AFP Alex Qin, estudiante de ingeniería eléctrica de 22 años, antes de la final.

"Los T1 ganaban todo el tiempo, ya empezaba a ser suficiente", recordó este aficionado, que aun así portaba una camiseta con el nombre de "Faker", la multimillonaria estrella surcoreana que posee un total de seis títulos.

Junto a unos amigos, Alex hizo ocho horas de viaje en carretera desde Toronto para llegar a tiempo a la final, después de que se cancelara su vuelo a Nueva York en medio de la suspensión del tráfico aéreo decretada durante varias horas el viernes.

En la ceremonia de apertura de la final en el Barclays Center, en el barrio de Brooklyn, actuaron el grupo virtual de K-pop K/DA y el de rap y música electrónica True Damage, ambos desarrollados por Riot Games, la compañía creadora de League of Legends.