El equipo ciclista Israel Premier Tech se convierte en el NSN Cycling Team

El equipo ciclista Israel Premier Tech, cuya presencia generó manifestaciones propalestinas en varias carreras esta temporada, cambió de nombre y de estructura para convertirse ahora en el NSN Cycling Team, indicaron este jueves sus responsables.

"La empresa internacional de deportes y ocio NSN (Never Say Never) y Stoneweg, una plataforma de inversión mundial con sede en Ginebra, en Suiza, crearon una empresa conjunta en el ciclismo profesional en ruta para integrar la estructura de los equipos (del Israel Premier Tech) de cara a la temporada 2026", indicó la entidad en un comunicado.

"Como consecuencia de ello, el nombre de la nueva formación World Tour (primera división del ciclismo) es NSN Cycling Team", apuntó.

El comunicado subraya que el nuevo equipo es de nacionalidad "suiza" y que su estructura será "española", con sedes en Barcelona y Girona, dos ciudades de Cataluña.

Esta formación sustituye al Israel PT, que estuvo especialmente de actualidad por las importantes protestas en contra de su participación que tuvieron lugar en agosto y septiembre durante la Vuelta a España, con el conflicto en la franja de Gaza como telón de fondo.

A principios de este mes, el grupo canadiense Premier Tech había anunciado que se retiraba de manera inmediata del equipo, estimando que era "insostenible" continuar adelante con el patrocinio.

"Si bien hemos tomado nota de la decisión del equipo de seguir con un nuevo nombre en la temporada 2026, la razón misma de nuestro compromiso con el equipo ha quedado eclipsada a tal punto que es ya insostenible para Premier Tech seguir en su rol de patrocinador del equipo", explicó entonces.

Un mes antes, el equipo Israel PT había anunciado que iba a cambiar de nombre y que se iba a distanciar "de la identidad israelí actual". También señaló que su propietario, el millonario israelí-canadiense Sylvan Adams, iba a pasar a un segundo plano y que ya no hablaría "más en nombre del equipo".

"Estamos orgullosos de acoger a NSN y Stoneweg en el equipo y de anunciar nuestro nuevo nombre e identidad", afirmó este jueves el mánager general de NSN Cycling Team, Kjell Carlström, citado en el comunicado.

Según el texto, está prevista una concentración de entrenamiento la próxima semana, mientras que "en las próximas semanas" se conocerán los nuevos colores del equipo y su programa.