El equipo israelí de bobsleigh denuncia un robo durante un entrenamiento

Miembros del equipo israelí olímpico de bobsleigh denunciaron el robo de "miles de dólares" en objetos personales y de sus pasaportes en el apartamento donde se alojaban mientras entrenaban para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"Mientras entrenábamos para los Juegos, el apartamento de @israelbobsled (el equipo israelí de bobsleigh) fue allanado, se llevaron miles de dólares en objetos y los pasaportes. Vaya temporada", escribió en la red social X AJ Edelman, piloto del equipo de bob de Israel.

En un principio se pensó que el robo había sucedido en Italia, pero la prensa italiana publicó que había sido fuera del país y en una fotografía publicada por Edelman se puede ver un mapa de Praga, la capital de la República Checa, colgado en la habitación.

"Una violación atroz: maletas, zapatos, equipo, pasaportes robados... Y los chicos fueron directamente a entrenar hoy", añadió Eldelman.

El equipo de Israel de bobsleigh entra en liza en estos Juegos Olímpicos el lunes 16.