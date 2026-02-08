Deportes

El equipo israelí de bobsleigh denuncia un robo durante un entrenamiento

Las instalaciones de luge y bobsleigh de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Cortina, Italia, en una imagen del 24 de enero de 2026 Odd Andersen
AFP
08 de febrero de 2026

Miembros del equipo israelí olímpico de bobsleigh denunciaron el robo de "miles de dólares" en objetos personales y de sus pasaportes en el apartamento donde se alojaban mientras entrenaban para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"Mientras entrenábamos para los Juegos, el apartamento de @israelbobsled (el equipo israelí de bobsleigh) fue allanado, se llevaron miles de dólares en objetos y los pasaportes. Vaya temporada", escribió en la red social X AJ Edelman, piloto del equipo de bob de Israel.

En un principio se pensó que el robo había sucedido en Italia, pero la prensa italiana publicó que había sido fuera del país y en una fotografía publicada por Edelman se puede ver un mapa de Praga, la capital de la República Checa, colgado en la habitación.

"Una violación atroz: maletas, zapatos, equipo, pasaportes robados... Y los chicos fueron directamente a entrenar hoy", añadió Eldelman.

El equipo de Israel de bobsleigh entra en liza en estos Juegos Olímpicos el lunes 16.

