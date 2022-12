“El equipo me necesita en el corazón del juego”, dice Griezmann

El internacional francés Antoine Griezmann señaló que su equipo le necesita “en el corazón del juego”, este viernes durante una rueda de prensa en Doha, donde la vigente campeona mundial prepara los octavos de final de Catar-2022, que disputará ante Polonia.

El gol no es una obsesión

“Mi rol es bastante libre. Debo estar en la relación entre la defensa y los atacantes: ayudar a mis compañeros defensivamente y poner a los atacantes en las mejores condiciones. Con tres jugadores por delante tengo más posibilidades de elegir. Soy quizás el menos cercano al área rival. No voy a disparar 50 veces por partido. No me agobio con respecto a los goles (lleva 12 partidos sin marcar en la selección). Creo que el equipo me necesita más en el corazón del juego. Necesitamos ese equilibrio. Sin una gran defensa no ganas grandes competiciones. Por eso ‘Olive’ (Giroud) y Ousmane (Dembelé) hacen un trabajo excepcional, y Kylian a veces, aunque hace falta que guarde las piernas frescas para los contraataques. Esta es la clave de nuestro futuro en la competición”.

Mbappé “no es el mismo jugador”

“Kylian, con respecto a 2018, no es el mismo jugador ni la misma personalidad. Lo vemos más metido en el grupo, habla mucho, nos da alegría de vivir. Sabe que cada uno de sus gestos es seguido por los periodistas, los fans, pero también por sus compañeros. ¡Es irreprochable!”.

Deschamps, la declaración de amor

“Le debo enormemente, fue el que me llamó y desde entonces no me ha dejado. Le debo todo en la selección francesa. Doy todo por la camiseta, por Francia, pero también por él. Intento de hacer todo lo posible porque mantenga la confianza en mí. Cada partido, cada acción, es un gran agradecimiento que le mando. Hago todo para que esté orgulloso de su número 7”.

“En plena confianza”

“El hecho de estar muy bien físicamente me ayuda mucho. No tengo ningún problema en mi vida privada, ni en mi cabeza. He tenido momentos difíciles en el Barcelona y cuando regresé al Atlético fue complicado, había que mantenerse humilde. Intenté encontrarme un poco, dentro y fuera del campo. Ahora tengo plena confianza, me siento muy bien en el club y en la selección. Me necesitan y confían en mí”.