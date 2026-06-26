El equipo ruso de gimnasia rítmica renuncia a una competición en Rumanía

La selección rusa de gimnasia rítmica anunció el viernes su decisión de renunciar a las competiciones internacionales organizadas este fin de semana en Rumanía, afirmando haber sido amenazada de ser privada del himno y bandera por las autoridades locales.

La Federación Internacional de Gimnasia levantó a finales de mayo las restricciones contra rusos y bielorrusos adoptadas tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, devolviendo así a los gimnastas de ambos países el derecho a usar su bandera e himno.

Sin embargo, las autoridades de la ciudad rumana Cluj-Napoca, que organiza una etapa de la Copa del Mundo de gimnasia rítmica entre el 26 y 28 de junio, informaron "oralmente" a la delegación rusa "que la bandera rusa no sería izada (...) y el himno nacional no sería interpretado en caso de victoria de los gimnastas rusos", afirmó la Federación Rusa de Gimnasia en un comunicado.

Frente a esa "violación palmaria del reglamento de las competiciones por parte de sus organizadores", la selección rusa de gimnasia rítmica ha decidido "renunciar a participar", precisa el comunicado.

Sin embargo, "la selección rusa sigue estando lista para participar en competiciones que respeten las exigencias de World Gymnastics", destacó.

En un vídeo publicado el miércoles en Instagram, el alcalde de Cluj-Napoca, Emil Boc, afirmó haber aceptado la organización de esa competición en su ciudad en un momento en el que los gimnastas rusos estaban todavía sancionados internacionalmente, pudiendo participar en este tipo de pruebas únicamente como deportistas "neutrales".

Ese término designa a los deportistas que cumplen unas ciertas condiciones, como no haber apoyado activamente la ofensiva en Ucrania.

"Quisiera ser claro (...): el himno de Rusia no sonará y la bandera de Rusia no será utilizada para la representación de deportistas de ese país", aseguró Boc, explicando querer manifestar su desacuerdo "con los símbolos políticos de un Estado agresor".

El Comité Olímpico Ruso consideró el jueves que esa declaración suponía una "violación flagrante de la Carta Olímpica y del principio de neutralidad política del deporte", anunciando en un comunicado haber "informado al Comité Olímpico Internacional de ese incidente".

Antes de la gimnasia, el judo o la natación también votaron la reintegración plena de deportistas rusos y bielorrusos en noviembre y abril respectivamente.