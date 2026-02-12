El español Aldeguer (Ducati-Gresini) se perderá inicio de temporada de MotoGP

El piloto español Fermín Aldeguer, que sufrió una fractura del fémur izquierdo a comienzos de enero durante un entrenamiento en España, se perderá los últimos test de pretemporada, así como el primer Gran Premio del año en Tailandia, anunció este jueves su escudería, Ducati-Gresini.

"La convalecencia de Fermín Aldeguer avanza rápidamente, pero no lo suficiente para que esté en Tailandia. El español no estará en los test de Buriram ni en la primera carrera de la temporada", explicó el equipo italiano en un comunicado.

Será el piloto reserva italiano de Ducati, Michele Pirro, el que reemplazará a Aldaguer en Asia, precisó Gresini.

Aldeguer (de 20 años) terminó octavo en el Mundial de MotoGP y fue el mejor "rookie" (debutante) el año pasado.

El piloto de Murcia logró una victoria en Indonesia y otros dos podios en Austria (2º) y Francia (3º).

El primer GP de la temporada está previsto para el próximo fin de semana, antes de una gira americana a finales de marzo por Brasil y Estados Unidos para la que ya podría estar disponible Aldeguer.