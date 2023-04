El español Pablo Larrazábal se adjudica el torneo DP Tour en Corea del Sur

El golfista español Pablo Larrazábal conquistó este domingo el DP World Tour Korea Championship, en Corea del Sur, un torneo que sufrió varias interrupciones a causa de la lluvia y la niebla.

Larrazábal estaba entre el puñado de jugadores que se vieron obligados a disputar los últimos hoyos de la tercera ronda a primera hora del domingo, después de que el mal tiempo en el Jack Nicklaus Golf Club Korea acarrease retrasos de más de dos horas.

El golfista de 39 años (cumplirá 40 en dos semanas) se llevó la victoria por una diferencia de dos golpes en un torneo que supuso el regreso del DP World Tour a Corea del Sur por vez primera en diez años.

"Probablemente sólo mi familia y mi equipo saben lo duros que han sido los últimos diez meses" sin victorias, afirmó Larrazábal tras su victoria.

Segundo finalizó el danés Marcus Helligkilde, por delante del favorito local Park Sang-hyun, del español Jorge Campillo, el neerlandés Joost Luiten y el escocés Scott Jamieson, igualados en tercer puesto.

"Pero me encanta competir. Me encanta salir aquí, ver a todos esos chicos jóvenes e intentar vencerlos. Y eso es lo que me hace el tipo más feliz del mundo", concluyó Larrazábal tras lograr su octava victoria en el DP World Tour.