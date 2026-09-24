El esperado combate de boxeo entre Fury y Joshua, el 11 de diciembre en Cardiff

El esperadísimo combate entre los boxeadores británicos Tyson Fury y Anthony Joshua, excampeones de los pesos pesados, ya tiene lugar y fecha: el 11 de diciembre en Cardiff, anunció este jueves el promotor de la pelea.

"Dos de los mejores pesos pesados de esta generación, por fin juntos sobre el ring", se felicitó en redes el promotor saudita Turki Alalshikh al anunciar el combate.

"Durante 15 años, nadie ha sido capaz de organizar este combate (...) Puedo confirmar que el combate entre Fury y Joshua tendrá lugar en el Reino Unido, tal y como prometí a los aficionados británicos", añadió.

Para Alalshikh "va a ser uno de los combates más grandes de la historia del boxeo".

La primera rueda de prensa con ambos boxeadores está prevista para el 30 de septiembre en Londres.

Fury y Joshua llevaban varios años negociando este enfrentamiento, esperado desde 2017 y oficializado el pasado mes de abril.

Pero el "Gipsy King" (Rey de los Gitanos, como se autodenomina Fury) se impacientaba con la falta de confirmación y llegó a calificar a Joshua de "cobarde" a principios de septiembre.

El combate será retransmitido por Netflix y reportará varios millones de dólares a cada uno de los protagonistas.

Fury, que pronto cumplirá 38 años, presenta una historial de 36 victorias en 39 combates, mientras que Joshua, de 36, suma 30 triunfos en 34 peleas.