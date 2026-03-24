El esquiador brasileño Pinheiro Braathen gana el Globo de Cristal del Gigante

El esquiador Lucas Pinheiro Braathen volvió a escribir una página en la historia deportiva de su país al convertirse en el primer brasileño en ganar el Globo de Cristal del Eslalon Gigante, tras vencer este martes en Hafjell (Noruega) en la última carrera de la temporada.

Para el esquiador de 25 años es el segundo Globo de Cristal que gana en su carrera, luego de haber conquistado hace tres años el del Eslalon, cuando aún competía por Noruega.

Luego decidió cambiar la nacionalidad y representar a Brasil, el país de su madre, al que hace poco más de un mes le dio su primera medalla olímpica en unos Juegos de Invierno tras ganar el oro en el Gigante.

"Es increíble; llegué a estas finales sabiendo que podía irme con dos globos o con ninguno y ya el primer día consigo uno de ellos", declaró Pinheiro Braathen.

"Poder mirar este globo con la bandera de Brasil en el pecho es algo de lo que estoy inmensamente orgulloso. Solo quiero continuar así y ver cuántos más puedo conseguir", añadió el brasileño.

Antes de la última prueba de este martes, Pinheiro Braathen estaba en desventaja de 48 puntos en la general con respecto a Marco Odermatt, pero el suizo se salió de la trazada en la primera manga y abrió la puerta al brasileño para coronarse.

Pinheiro Braathen ya fue el mejor de esa primera manga, con una ventaja de 21 centésimas, y resistió en el segundo descenso para superar al suizo Loïc Meillard (por 58 centésimas) y al noruego Atle Lie McGrath (por 87).

La Copa del Mundo masculina de esquí alpino finalizará el miércoles con el eslalon, en la misma estación noruega, en la que Pinheiro Braathen buscará el doblete.

Para ello debe buscar otra remontada, los 41 puntos que le lleva de ventaja su gran amigo McGrath.

En categoría femenina, la estadounidense Mikaela Shiffrin elevó su récord de victorias en Copa del Mundo a 110 tras ganar el Eslalon y está a las puertas de ganar por sexta vez el Gran Globo de Cristal, con lo que igualaría a la austriaca Annemarie Moser-Pröll.

Con 85 puntos de ventaja sobre la alemana Emma Aicher, Shiffrin puede conseguirlo el miércoles en el Super Gigante que se disputará en la pista olímpica de Lillehammer en 1994.