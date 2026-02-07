El estadounidense Andrew August gana la 3ª etapa de la Vuelta a Valencia

El joven corredor estadounidense Andrew August logró su primera victoria profesional en la tercera etapa de la Vuelta a Valencia, este viernes en San Vicente del Raspeig, tras imponerse al esprint en un grupo de cuatro escapados que resistió a la presión del pelotón.

Quinto en la etapa a cuatro segundos del vencedor del día, el eritreo Biniam Girmay conservó el maillot amarillo de líder. Pero podría perder esa condición en la cuarta etapa el sábado, que presenta más relieves y en la que se espera que Remco Evenepoel y Joao Almeida pasen al ataque.

Tras fugarse a una veintena de kilómetros de meta junto a los belgas Florian Vermeersch y Jonathan Vervenne, y al danés Adne Holter, Andrew August no ofreció relevos, consciente de la presencia por detrás de su compañero en el Ineos Ben Turner.

Pero aun así la escapada resistió y el estadounidense de 20 años demostró que puede ser un nombre a tener en cuenta en el futuro.

. Clasificación de la tercera etapa:

1. Andrew August (USA/IGD) en 3h 20 min 54 segundos.

2. Adne Holter (NOR/UXM) m.t.

3. Florian Vermeersch (BEL/UAE) m.t.

4. Jonathan Vervenne (BEL/SOQ) m.t.

5. Biniam Girmay (ERY/NSN) a 4 segundos.

...

. Clasificación general:

1. Biniam Girmay (ERY/NSN) en 3 h 25:31.

2. Adne Holter (NOR/UXM) m.t.

3. Florian Vermeersch (BEL/UAE) a 2 segundos.

4. Mats Wenzel (LUX/EKP) a 6.

5. Mattia Bais (ITA/PTV) a 7.