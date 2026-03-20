El estadounidense Jordan Anthony logra el oro mundial en 60 metros

El velocista estadounidense Jordan Anthony, una de las principales revelaciones de la temporada, consiguió a sus 21 años y en su primer gran evento con su país en categoría absoluta, el título de campeón mundial de 60 metros, este viernes en el Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia).

Anthony se impuso en la prueba reina de la velocidad masculina indoor con un tiempo de 6 segundos y 41 centésimas, mejorando el crono de 6.43 con el que había llegado a este evento como el mejor de 2026.

En los campeonatos de Estados Unidos, clasificatorios para este Mundial, Anthony sorprendió ganando esta prueba por delante de Trayvon Bromell y de su compañero de entrenamiento Noah Lyles, al que dejó sin billete para Torun.

Más joven y menos musculoso que la mayoría de sus rivales, Anthony superó en el podio al jamaicano Kishane Thompson (6.45, plata), vigente subcampeón olímpico y mundial de 100 metros al aire libre, y a Trayvon Bromell (también 6.45, bronce).

Se trata del primer título internacional para Jordan Anthony, un atleta procedente del football americano y que el pasado junio se había proclamado campeón universitario NCAA en los 100 metros.

Después de aquel éxito se unió al grupo de entrenamiento de Lance Brauman en Florida, lo que le convirtió en compañero durante su preparación de Lyles, el actual campeón olímpico de los 100 metros.