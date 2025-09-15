El estadounidense McNulty gana en Montreal gracias a un regalo de Pogacar

El ciclista estadounidense Brandon McNulty se impuso este domingo en el Gran Premio de Montreal, segunda y última cita del World Tour en Canadá, por delante de su compañero de equipo, la estrella eslovena Tadej Pogacar.

McNulty logró distanciarse en la penúltima vuelta del circuito y consolidó su victoria en los metros finales de la carrera.

Ambos pedalistas culminaron una gran demostración colectiva del equipo UAE, que logró su 85ª victoria del año en Canadá, igualando el récord de triunfos en una sola temporada que ostentaba el HTC-Columbia desde 2009.