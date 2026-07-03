El exmánager de Maradona cuestiona las condiciones en las que murió el ídolo

El exmánager de Diego Maradona dijo este jueves en el juicio por su muerte que el astro del fútbol nunca hubiera aceptado estar en la casa donde se dispuso la internación domiciliaria que terminó con su fallecimiento en 2020.

El abogado Matías Morla, una de las personas más cercanas al exfutbolista argentino, aseguró en su testimonio que si Maradona hubiera estado bien de salud "no pasaba ni 30 segundos" dentro de la casa de la localidad de Tigre, en el norte de Buenos Aires, en la que se recuperaba de una neurocirugía.

Allí permaneció hasta que murió por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio el 25 de noviembre de 2020.

El proceso que se desarrolla en la localidad de San Isidro evalúa la pertinencia como las condiciones de esa internación domiciliaria, y juzga la responsabilidad del equipo médico encargado de cuidarlo.

Como otros testigos antes que él, Morla señaló que la habitación donde estaba alojado Maradona "estaba armada de manera muy precaria" y que en la casa "no había aparatología ni ambulancia" para una emergencia.

Con Maradona en vida, Morla administraba los negocios y contrataba empleados para atender al exfutbolista. Sin embargo, aseguró que no tuvo incidencia en la internación domiciliaria.

"Todos confiábamos en (la empresa de medicina privada) Swiss Medical, no soy médico", dijo.

El abogado sí fue uno de los pocos testigos que habló en buenos términos del neurocirujano Leopoldo Luque, médico de confianza de Maradona y principal acusado por su muerte.

"Diego amaba a Luque, tenía una confianza con él tremenda", aseguró.

La presecia de Morla en el juicio generaba expectativa por el pleito que lo enfrenta a los hijos del "Diez" en una causa paralela por la explotación de la marca "Diego Maradona".

Por ese caso Morla, dos hermanas de Maradona y otras tres personas irán a juicio por "administración fraudulenta".

Más temprano declaró el sobrino y asistente de Maradona, Jonathan Espósito, uno de los primeros en encontrar al exfubolista muerto en su lecho.

"Estaba hinchado, con la lengua afuera y el cuerpo helado", recordó.

Luque y otros seis profesionales de la salud enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte del exfutbolista. Todos claman inocencia.

Los acusados -enfermeros, médicos y un psicólogo- arriesgan 25 años de prisión. Una octava acusada, una enfermera, será procesada en un juicio separado.