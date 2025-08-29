El Fenerbahçe despide a Mourinho tras quedar fuera de la Liga de Campeones

El Fenerbahçe turco anunció este viernes el cese de su entrenador, el portugués José Mourinho, tras quedar fuera de la Liga de Campeones con su derrota el miércoles en el play-off contra el Benfica lisboeta.

"Nos separamos de José Mourinho, entrenador de nuestro equipo profesional A desde la temporada 2024-2025", indicó el equipo de Estambul en un comunicado, dos días después de la derrota por 1-0 en el campo del Benfica (0-0 en el partido de ida).

El portugués, nombrado director técnico del Fenerbahçe en junio de 2024, no logró la temporada pasada que el equipo de Estambul volviera a conquistar el título de liga, que no ganan desde 2014.

Mourihnho, exentrenador del Chelsea, Real Madrid e Inter de Milán y ganador de dos Ligas de Campeones, ha sufrido varios reveses en Turquía.

En abril, agarró la cara del entrenador del club rival Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía.

Dos meses antes, había sido sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por los comentarios que hizo al término de un partido de liga contra el mismo equipo.

El apodado "Special One" acusó al cuarto árbitro del partido --y, a través de él, a todos los árbitros turcos-- de favorecer al Galatasaray, triple campeón de Turquía.