El fenómeno de los dardos Luke Littler tendrá un patrocinio de 27 millones de dólares

Luke Littler, campeón del mundo de dardos y fenómeno mediático de solo 18 años, tendrá el patrocinio más lucrativo en la historia de la disciplina, valorado en unos 20 millones de libras (27 millones de dólares).

El inglés, que se embolsó un millón de libras tras conquistar su segundo título consecutivo del Mundial en el Alexandra Palace de Londres el pasado fin de semana, renovó su contrato con el fabricante Target Darts.

Según la agencia británica Press Association, el nuevo acuerdo -que incluye posibles ganancias y bonificaciones, así como un porcentaje de las ventas de productos y equipamiento- está valorado en 20 millones de libras a lo largo de 10 años.

Littler se convirtió en una gran estrella con su debut en la final del Mundial de 2024, con 16 años, cuando fue derrotado por su compatriota Luke Humphries. Como consecuencia, los dardos y la diana magnética de Target Darts, la marca del adolescente, tuvieron un éxito de ventas en todo el Reino Unido.

"Target ha creído en mí desde el primer día y estoy encantado de que aún nos queden muchos años por delante", afirmó Littler en un comunicado.

"Desde mi carrera como jugador hasta mi línea de productos, lo hemos construido todo juntos y estoy muy emocionado de comprometernos a largo plazo con nuestra asociación y ver hasta dónde podemos llevar esto", añadió.

El presidente de Target, Garry Plummer, añadió: "Conocí a Luke en el clasificatorio del BDO Youth World Championship cuando tenía 12 años, y ese día su padre nos preguntó si lo patrocinaríamos".

"Nunca habíamos fichado a alguien tan joven, pero vi algo especial y decir que sí fue fácil. Verlo crecer desde entonces, tanto como jugador como persona, ha sido un privilegio. Sus logros han sido extraordinarios y este nuevo acuerdo celebra todo lo que hemos construido juntos y el emocionante futuro que tenemos por delante, añadió.

Littler, número 1 del mundo, se prepara actualmente para la doble cita de la World Series en Baréin y Arabia Saudí.