El fenómeno Lutkenhaus supera a Wanyonyi en los 800 metros de Oslo

El prodigio estadounidense Cooper Lutkenhaus, de apenas 17 años, derrotó al vigente campeón olímpico y mundial, el keniano Emmanuel Wanyonyi, en los 800 metros de la reunión de la Liga de Diamante de atletismo de Oslo, este miércoles.

Situado detrás de Wanyonyi, Lutkenhaus adelantó al favorito a 200 metros para el final y en los últimos metros resistió el contraataque del atleta africano, que obligó al adolescente texano a estirar el torso hacia la meta para ser declarado ganador de la carrera por solo una centésima de segundo (1:42.08 contra 1:42.09).

El crono de Lutkenhaus es su nueva mejor marca personal y el mejor registro mundial de lo que va de temporada, lo que le confirma como una de las nuevas estrellas de una de las pruebas de mayor nivel del atletismo actual.

Lutkenhaus ya había conseguido ganar el domingo en la doble vuelta de pista de la reunión de Estocolmo, también en la Liga de Diamante, pero entonces no participaba Wanyonyi y su principal víctima fue el canadiense Marco Arop, subcampeón olímpico.

Esa carrera de la capital sueca supuso su debut en la Liga de Diamante, donde suma ahora una segunda victoria después de dos participaciones.

Con 16 años, Lutkenhaus se convirtió en septiembre de 2025 en el atleta estadounidense más joven de la historia en un Mundial de atletismo.