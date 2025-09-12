El fondista guatemalteco Luis Grijalva es baja por lesión para el Mundial

El fondista guatemalteco Luis Grijalva, cuarto en los 5.000 metros de los dos anteriores Mundiales de atletismo, renunció por lesión a participar en la cita de este año en Tokio, que arranca el sábado.

"Me rompe el corazón anunciar que no estaré compitiendo en el Mundial este año. Esta competición me ha dado algunos de los mejores recuerdos de mi carrera y perdérmela después de todo lo que he vivido es algo duro para mí", escribió Grijalva en un mensaje en inglés en sus redes sociales.

Con su baja, Guatemala sufre un duro golpe en sus aspiraciones con la pérdida del hombre que estuvo a punto de darle su primera medalla en un Mundial de atletismo.

Grijalva explicó en su mensaje que desde agosto ha estado sumido en "un ciclo de lesiones, recuperaciones y rehabilitaciones", lo que le ha limitado mucho en la preparación.

"Mi cuerpo me está diciendo que es hora de una pausa y de recuperarme. Estoy concentrado en entrenar, en volver con más fuerza y mejor que nunca. Todavía soy joven y mi carrera tiene mucho recorrido, así que hay logros por conquistar", confió el atleta de 26 años.

Con su baja, la presencia de Guatemala en el Mundial de Tokio queda reducida a dos participantes, Erick Barrondo y Mirna Ortiz.

Ambos participarán en los 20 kilómetros marcha, cuyas dos carreras, tanto masculina como femenina, se disputarán el sábado 20, en el penúltima día del evento.

Erick Barrondo, de 34 años, es la gran figura histórica del atletismo guatemalteco gracias a su plata en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, aunque nunca pudo subir al podio en un Mundial.