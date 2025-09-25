El francés David Lappartient es reelegido presidente de la UCI

El francés David Lappartient fue reelegido para un tercer mandato consecutivo de cuatro años como presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), anunció él mismo este jueves en la red social X.

"¡Feliz por haber sido reelegido como presidente de la UCI para un tercer mandato! Me siendo honrado por su confianza y estoy feliz por poder continuar promoviendo el ciclismo a escala mundial", escribió Lappartient, en el marco del Mundial de ciclismo en ruta, que se celebra hasta el domingo en Ruanda.

No se había presentado ningún candidato contra Lappartient, de 52 años, que era por lo tanto el único aspirante al puesto.

"Según los estatutos de la UCI, su elección para un tercer mandato de cuatro años será confirmada sin que haya una votación", había anunciado la instancia en un comunicado el 4 de julio.

Lappartient es además presidente del Consejo del departamento francés de Morbihan (Bretaña, oeste de Francia).

En el pasado fue presidente del Comité Nacional Olímpico y Deportivo francés (CNOSF), entre junio de 2023 y junio de 2025, por lo que estuvo en ese cargo durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Aspiró este año a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), en una votación en la que se impuso la zimbabuense Kirsty Coventry.