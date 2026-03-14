El francés Dorion Godon gana una séptima etapa de la París-Niza reducida

El campeón de Francia Dorion Godon ganó este sábado en Isola la séptima etapa de la París-Niza, reducida a solo 47 kilómetros debido a las difíciles condiciones meteorológicas en la región de Niza.

El corredor del equipo Ineos se impuso al esprint por delante del eritreo Biniam Girmay y del neerlandés Cees Bol tras apenas una hora de carrera aproximadamente, dando a Francia su primera victoria en esta 84ª edición.

En la víspera de la llegada final a Niza, el danés Jonas Vingegaard sigue al frente de la clasificación general con una enorme ventaja de 3 min 22 seg sobre el colombiano Dani Martínez.

Los organizadores ya habían acortado la etapa el viernes, puesto que las nevadas hacían imposible la llegada prevista inicialmente en Auron, situada a 1.600 m de altitud.

Volvieron a reducir el kilometraje este sábado por la mañana, mientras trombas de agua caían sobre Niza, haciendo que la primera parte del recorrido inicial fuera demasiado peligrosa, sobre todo en los descensos.