El francés Gaudu gana la 3ª etapa de la Vuelta, Vingegaard sigue de rojo

El francés David Gaudu se adjudicó este lunes al esprint la tercera etapa de la Vuelta a España, entre las localidades italianas de San Maurizio Canavese y Ceres, tras la que el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot de líder.

Luego de un recorrido corto de 134,6 kilómetros prácticamente llano pero con un final en subida, el ciclista de Groupama-FDJ superó en la meta al danés Mads Pedersen y al propio Vingegaard.

El venezolano Orluis Aular llegó en la sexta posición, seguido de los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal.

La carrera estuvo marcada desde el inicio, cuando apenas habían transcurrido quince kilómetros, por una fuga formada por el estadounidense Sean Quinn, el italiano Alessandro Verre, el belga Luca van Boven y el austriaco Patrick Gamper.

Los cuatros corredores aguantaron una buena parte del recorrido, pero fueron cediendo poco a poco terreno a sus perseguidores. Primero fueron atrapados Van Boven y Gamper, y más tarde Verre, a 34 kilómetros para meta.

Por su parte, Quinn intentó en solitario mantener la diferencia de un minuto que mantenía con el pelotón, pero el grupo liderado por la formación Lidl-Trek, que buscaba la victoria de etapa con Pedersen, campeón del mundo de ruta en 2019, acabó por neutralizarlo cuando faltaban 17 km.

Al final, todo se decidió en los últimos metros, en los que Gaudu sorprendió al Lidl-Trek y fue el que levantó los brazos al paso de la pancarta.

En la general, que encabeza Vingegaard, Gaudu se colocó segundo, con el mismo tiempo que el líder, mientras que el italiano Giulio Ciccone es tercero a 8 segundos. Bernal se encuentra en la cuarta posición a 14 segundos del maillot rojo.

La cuarta etapa, que se disputará el martes entre Susa y Voiron presenta un recorrido de media montaña de 206,7 km.

La prueba concentrará su dureza en la primera mitad, con las ascensiones a Montgenèvre y Lautaret como principales dificultades con un jugoso botín: el maillot de lunares.

La parte final resultará más favorable para los velocistas que podrán luchar por la victoria.