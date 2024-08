El francés Marchand asciende a los cielos de París-2024 con su cuarto oro

El francés Léon Marchand se coronó este viernes como figura de los Juegos de París-2024 al conquistar su cuarto oro individual en la final de los 200 m estilos, completando una de las mejores actuaciones en la historia de la natación olímpica.

Los más de 13.000 aficionados del pabellón de La Défense, incluido el presidente Emmanuel Macron, entraron en éxtasis cuando su héroe tocó primero la pared con un tiempo de 1:54.06, que batía además el récord olímpico que poseía Michael Phelps (1:54.23) desde Pekín-2008.

En una semana triunfal ante su público, Marchand ha completado un pleno de cuatro coronas individuales, una cifra que sólo habían logrado los estadounidenses Phelps, Mark Spitz y la alemana Kristin Otto en una cita olímpica.

"Es increíble, ha sido mágico. Soy muy bueno gestionando mi energía. Sé canalizarla. Todo el estadio me apoya, y yo la aprovecho", se felicitó el nadador después de levantar cuatro dedos en el agua para celebrar su victoria.

Al título inicial de los 400 m estilos, Marchand fue capaz de sumarle el miércoles los de 200 m mariposa y 200 m braza en una misma noche, una proeza que ni el propio Phelps intentó.

Con el 'Tiburón de Baltimore' retirado tras Rio-2016, el estadounidense Caeleb Dressel acaparó cinco oros de los Juegos de Tokio-2020, pero dos de ellos fueron en pruebas de relevos.

El propio Phelps, cuyo exentrenador Bob Bowman dirige ahora a Marchand, ha presenciado estos días en París cómo su admirador más aventajado le arrebató dos plusmarcas olímpicas.

- Fenómeno francés -

Sin dar muestras de su fatiga por su extenuante semana, Marchand volvió a ser empujado con fuerza el viernes por sus entregados aficionados, que ovacionaron cada uno de sus movimientos hacia otro implacable triunfo.

Terminada la sesión de tres finales, la piscina del barrio financiero de La Défense seguía llena de aficionados que aclamaron a su héroe al subir al podio y entonaron con él 'La Marsellesa'.

Y su participación en París podría no haber finalizado, ya que Marchand puede ser llamado a competir el fin de semana en los relevos 4x100 m estilos masculinos y mixtos.

Marchand, ganador de cinco títulos mundiales en 2022 y 2023, ha superado la ya extenuante presión y expectativas con las que acudía a la cita olímpica exhibiendo una enorme confianza y naturalidad a sus 22 años.

De París-2024, sale erigido en ícono deportivo francés y también en fenómeno mediático, llegando a convocar a casi 10 millones de espectadores para seguir su doble triunfo del miércoles.

- Australia se despega de EEUU -

Caeleb Dressel compitió este viernes en otra final, la de los 50 m, en la que concluyó en la sexta posición y posteriormente quedó eliminado en las semifinales de los 100 m mariposa.

El estadounidense, de 27 años, ha alcanzado por ahora un oro en París, el octavo de su carrera, en el relevo 4x100 m libre.

"Simplemente estoy disfrutando del momento. No quiero olvidar que estoy en los Juegos. Me gustaría estar rindiendo mejor, pero no es así"; reconoció Dressel, quien atravesó por varios parones en su carrera por problemas de salud mental.

El australiano Cameron McEvoy, campeón mundial de los 50 m en 2023, venció en esa final con un tiempo de 21.25 segundos.

Australia vivió un segundo éxito el viernes con la victoria de Kaylee McKeown en la final de los 200 m espalda en la que también batió el récord olímpico.

La australiana se impuso con un tiempo de 2:03.73 segundos por delante de su gran rival estadounidense Regan Smith (2:04.26).

McKeown, que suma su quinto oro olímpico de su carrera, fue capaz de defender en París sus títulos de campeona de los 100 m y 200 m espalda de Tokio-2020.

Con estos triunfos, Australia se distanció en la pugna con Estados Unidos por el triunfo en la natación de París, de la que sólo quedan dos jornadas.

El equipo oceánico suma siete oros, cinco platas y un bronce y está cerca de asestar la primera derrota del 'Team USA' (4-11-6) desde 1988.

El equipo norteamericano tiene todavía algunas bazas para intentar evitarlo, principalmente su gran líder, Katie Ledecky.

En caso de triunfo el sábado en los 800 m libre, Ledecky sumaría un noveno oro olímpico que la igualaría con la gimnasta Larissa Latynina como la mujer más laureada de la historia de los Juegos.