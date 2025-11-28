El francés Ogier acaricia el título del Mundial de Rally en Arabia Saudita

A pesar de sufrir dos pinchazos el viernes en Arabia Saudita, la decimocuarta y última prueba del Mundial de Rally (WRC), el francés Sébastien Ogier, de Toyota, se encuentra en una posición favorable para conseguir el sábado su noveno título mundial.

La carrera del viernes en suelo saudita se revolucionó a última hora de la tarde, con una última especial marcada por múltiples pinchazos.

Ogier sufrió dos, uno de ellos en la última especial, que le hizo perder unos veinte segundos con respecto a su compañero de equipo, el finlandés Kalle Rovanperä, que ahora le aventaja en dos décimas de segundo.

La recta final de la jornada contrastó con una mañana relativamente tranquila, salvo por un pinchazo del británico Elfyn Evans (Toyota), líder del campeonato antes de la prueba saudita.

En vísperas de la llegada, el francés ocupa la sexta posición de la prueba, dos puestos por delante de Evans, por lo que cuenta virtualmente con un punto de ventaja sobre el galés en la clasificación general.

Aún quedan tres especiales por disputar el sábado y hay diez puntos adicionales en juego, cinco para la clasificación del día y cinco para la última especial de la jornada.

El francés de 41 años tiene las cartas en la mano, pero su margen de maniobra sigue siendo bajo, ya que el más mínimo error podría ser fatal para sus ambiciones.

"No voy a correr todos los riesgos, porque si no, es muy probable que no termine el rally. Incluso intentando no correr riesgos, he sufrido un doble pinchazo, así que realmente no se puede controlar nada. Mañana (sábado) habrá que conducir con más cuidado y cruzar los dedos para no tener pinchazos", dijo Ogier.

El enfoque de Evans será, sin embargo, un poco diferente, ya que no tiene otra opción si quiere ganar su primer título mundial.

"Han pasado muchas cosas esta tarde y hemos conseguido salir adelante, que es lo importante. Mañana (sábado) lo daremos todo. Aunque aquí es muy fácil pinchar, tendremos que atacar", afirmó el galés.

Tres especiales que suman 65,66 kilómetros cronometrados están programadas para el sábado, último día del rally saudita y de la temporada.

- Clasificación del Rally de Arabia Saudita al término de la 14ª especial este viernes:

1. Martins Sesks/Renars Francis (LAT/Ford/M-Sport) 2:43:20.1

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +3.4

3. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (JPN-IRL/Toyota) +41.5

4. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) +57,6

5. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/Toyota) +1:12.6

6. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) +1.12.8

7. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +1:34.6

8. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +3:52.4

...

. Ganadores de las especiales: Ott Tänak (ES1, ES7, ES10, ES11, ES12), Martins Sesks (ES2, ES3, ES5, ES13), Sami Pajari (ES4, ES6), Sébastien Ogier (ES8), Sébastien Ogier (ES8), Adrien Fourmaux (ES9), Kalle Rovanperä (ES14).