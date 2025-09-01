El francés Paul Seixas gana el Tour del Porvenir con 18 años

El ciclista francés Paul Seixas conquistó este viernes la 61ª edición del Tour del Porvenir al imponerse en la última etapa, una cronoescalada individual (10,4 km al 6,6%).

El joven corredor lionés de 18 años había tenido un bajón de forma en las etapas de alta montaña de miércoles y jueves, a pesar de ser su terreno predilecto, pero este viernes respondió y pudo ganar esta competición emblemática para los ciclistas Sub-23.

Segundo en la general, a 40 segundos, quedó el belga Jarno Widar, mientras que el tercer puesto final de la ronda fue para el noruego Jorgen Nordaghen, que quedó a 44 segundos del ganador.

"No pensaba ganar así, con esa ventaja. Incluso estando al 90% de mi forma puedo ganar el Tour del Porvenir, así que es algo magnífico", se alegró Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale).

En junio había sido octavo en el Criterium del Dauphiné.

En el Tour del Porvenir sucede en el palmarés al británico Joseph Blackmore y se une a una lista de campeones de esta carrera en la que figuran nombres ilustres del ciclismo actual como el colombiano Egan Bernal (2017) o el esloveno Tadej Pogacar (2018).

Francia dominó este año en la general ya que todos los días el maillot amarillo fue para un corredor del país anfitrión de la carrera.

- Clasificación de la etapa 6B:

1. Paul Seixas (FRA) 24:16.

2. Jorgen Nordhagen (NOR) a 28 seg

3. Jarno Widar (BEL) a 33

4. Lorenzo Finn (ITA) a 41

5. Pablo Torres (ESP) a 58

...

- Clasificación general final:

1. Paul Seixas (FRA) 18:51:01

2. Jarno Widar (BEL) a 40

3. Jorgen Nordhagen (NOR) a 44

4. Lorenzo Finn (ITA) a 47

5. Maxime Decomble (FRA) a 1:20