ML: ¿Crees que en Panamá, el público no le da el suficiente valor al futbol femenino? CM: “A muchas personas no les gustan el fútbol femenino; pero yo siento que nos deben apoyar; invertir en nosotras; yo digo que pasen los partidos por televisión, eso nos podría ayudar a que más aficionados apoyen”.

ml | “La verdad no me gustaba el fútbol, jugaba más béisbol, pero un día toqué una pelota de fútbol y desde ahí comencé a practicarlo, me encanto y desde ahí me prometí a ser una futbolista profesional. Amo el fútbol, es mi vida y gracias a Dios y a todos mis esfuerzos y sacrificios, estoy cumpliendo cada sueño que me propongo”, indicó Montenegro sobre su relación con el fútbol, que nació hace más de 10 años.