El fútbol sudamericano despide con etiqueta de "leyenda" al DT Miguel Russo

El dolor por la noticia del fallecimiento este miércoles de Miguel Ángel Russo, el entrenador argentino de Boca Juniors, resonó casi de inmediato en el fútbol sudamericano, especialmente a través de los clubes que dirigió en más de 35 años de carrera como DT.A continuación, algunas de las principales reacciones a la partida de Russo (69 años), considerado una leyenda del balompié argentino:. Boca Juniors de Argentina (DT en 2007, 2020-21 y 2025)"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo".. Universidad de Chile (DT en 1996):"Los hinchas de la U recordamos con mucho cariño y respeto su paso por nuestra institución en 1996, cuando de la mano de grandes figuras y su dirección técnica, alcanzamos la semifinal de CONMEBOL Libertadores".. Rosario Central de Argentina (DT en 1997-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2023-24):"Un Guerrero de la vida. Un Guerrero de Central".. Millonarios de Colombia (lo dirigió entre 2017 y 2018. Lo sacó campeón en la misma temporada en que fue diagnosticado de cáncer de próstata):"¡Gracias Eternas Miguel! ¡Leyenda y campeón!".. Estudiantes de Argentina (militó allí toda su carrera como futbolista, entre 1975 y 1988, y lo dirigió en 1994-95 y 2011):"Hasta siempre Miguel querido (...) hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución".. Club Atlético Lanús de Argentina (DT en 1989-93 y 1999-2000):"Gran artífice de los ascensos conseguidos en 1990 y 1992 y protagonista ineludible en nuestro crecimiento deportivo (...) Miguel, por siempre y para siempre en nuestros corazones".. Vélez Sarsfield de Argentina (DT en 2005-06 y 2015):"Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005".. San Lorenzo de Argentina (DT en 2008-09 y 2024-25):"Dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino (...) ¡Hasta siempre Miguelo!".. Leandro Paredes (capitán de Boca Juniors):"Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel".. Ángel Di María (referente de Rosario Central)"Gracias por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansa en paz Miguel querido".. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA):"Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, aún cuando había ganado tanto".. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol:"Un ejemplo de vida, de lucha y de amor por el fútbol. Hoy se va un grande, que Creyó en Grande, y que deja su huella por siempre".