El gobierno español sugiere sancionar a Israel como a Rusia en el deporte

La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, sugirió aplicar a los equipos israelíes el mismo trato que a los rusos desde la invasión de Ucrania, insinuando que la formación Israel-Premier Tech no debería correr en la Vuelta.

Tomando como ejemplo a los deportistas y equipos rusos, que tienen prohibido competir en numerosas disciplinas bajo los colores de su país desde la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022, Alegría estimó en la noche del miércoles en la radio Cadena Ser que las instancias internacionales deberían llevar a cabo las mismas sanciones a los israelíes debido a la guerra en Gaza.

"Lo que estamos viviendo ahora es una masacre, es un genocidio. Estamos viendo niños y bebés muriendo de hambre y llevamos más de 60.000 muertos. Es una situación dramática y es importante que el deporte manifieste una posición al menos similar a la que vimos con Rusia", declaró Alegría, también ministra de Educación y Deportes.

"En este caso las competencias las tiene la UCI Unión Ciclista Internacional) y la decisión tendría que ser compartida por el COI (Comité Olímpico Internacional), como deporte olímpico que es. Frente a la situación que vivimos, de una magnitud tan grave, hay que tomar posición y una decisión", aseveró.

La Vuelta a España de ciclismo, que debe concluir el domingo en Madrid, está siendo perturbada a diario por manifestaciones propalestinas dirigidas contra el equipo Israel-Premier Tech, lo que ha obligado a los organizadores a recortar algunas etapas, como en Bilbao, la semana pasada, y Pontevedra, el martes.

El equipo creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, que cuenta con un sólo corredor de nacionalidad israelí, ha tenido que cambiar de maillot eliminando toda mención al país, "para priorizar la seguridad" de sus ciclistas y del "conjunto del pelotón".

Pero esta medida no ha sido suficiente para apaciguar la situación. A pesar de múltiples llamados a retirarse de la competición, el equipo Israel-PT mantiene su intención de llegar a Madrid el domingo.

Tras un día sin incidentes, el miércoles, los organizadores anunciaron que la contrarreloj de este jueves, de 27,2 km en Valladolid se reduciría a 12,2 km por razones de seguridad.

Estas protestas se producen en un contexto de gran tensión entre Israel y España, una de las voces más críticas en Europa sobre la situación en Gaza.

El gobierno de izquierda de Pedro Sánchez reconoció al Estado de Palestina en mayo de 2024 y acaba de anunciar nuevas medidas destinadas "a poner fin al genocidio en Gaza".