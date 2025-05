El gran objetivo de Christiansen

“Clasificar al Mundial 2026”, ese es el gran objetivo de Thomas Christiansen, director técnico de la Selección mayor masculina de fútbol de Panamá. Una deuda que tiene a Panamá por cinco años de trabajo enfrente de este equipo.

Así lo señaló el hispano-danés en una entrevista en el espacio ‘Más Allá del Juego Podcast’, con la reportera hondureña, Ana Flores Jurka. “Me siento afortunado de poder representar a este país y también con mucha responsabilidad, ya que todos sabemos la exigencia cual es: clasificar sí o sí al Mundial”.

El entrenador aseguró que se están preparando con la ‘máxima exigencia’ para enfrentar a Belice y Nicaragua, en los próximos encuentros de eliminatoria mundialista, el 7 y 10 de junio, respectivamente.

“Las eliminatorias son para nosotros todo. Quiero clasificar de buena manera y sobre todo para generar buenas sensaciones. Pues no podemos llegar a la siguiente fase con partidos sin haber gustado en el juego que hemos hecho. Sin dudas”.

De igual manera, señaló que la Copa Oro 2025 (el 14 de junio al 6 de julio, en Canadá y EEUU) “será muy importante”. Recalcó que el grupo, en el que está en el torneo, lo ve “complicado”, “sin menospreciar a ningún equipo”.

Añadió que “vamos a intentar ir a ganarla, pero eso no me quita el sueño, lo que sí me lo quita es la clasificación al Mundial”.