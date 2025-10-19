El Gran Premio de EEUU seguirá en el calendario de Fórmula 1 hasta 2034

La Fórmula 1 anunció este domingo que el Gran Premio de Estados Unidos en Austin (Texas) seguirá siendo una parada de su calendario como mínimo hasta la temporada 2034.

El acuerdo se dio a conocer poco antes de que los pilotos compitan este domingo en el Circuito de las Américas en la decimonovena de las 24 carreras de este año.

"Desde su debut en el calendario de la Fórmula 1 en 2012, el Gran Premio de Estados Unidos se ha convertido en uno de los mayores espectáculos del deporte, atrayendo a más de 430.000 aficionados al Circuito de Las Américas en los últimos años", recordó la Fórmula 1 en el anuncio.

"Estamos contentos de que la F1 haya encontrado un hogar en Texas", dijo de su lado el presidente del circuito, Bobby Epstein. "Y estamos agradecidos con los aficionados, los equipos y toda la comunidad de la F1 que nos ha apoyado constantemente y ha hecho del Gran Premio de Estados Unidos una parada favorita en el calendario".

En el país norteamericano, sede también de los Grandes Premios de Miami (Florida) y Las Vegas (Nevada), el interés por la Fórmula 1 se ha disparado en los últimos años.

El viernes, el gigante Apple anunció la compra de los derechos exclusivos de retransmisión de la competición para Estados Unidos a partir de 2026 y por un periodo de cinco años.

De acuerdo con datos de la Fórmula 1, propiedad del grupo estadounidense Liberty Media, la base de seguidores en el país alcanza los 52 millones con un crecimiento interanual del 11%.