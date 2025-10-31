El Grupo A de la Copa América se jugará en Ciudad de Panamá

La Confederación Panamericana de Beisbol confirmó que el Grupo A que se jugará en el estadio Juan D. Arosemena de Ciudad de Panamá.

Las selecciones de México, Curazao, Cuba, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela, serán las que competirán a partir del 13 de noviembre en Ciudad de Panamá.

El calendario muestra que la jornada inicial tendrá a México visitando a Curazao a las 11:00 a.m., (hora local), seguido a las 3pm por el juego en el que Cuba visita a Nicaragua, cerrando a las 7:00 p.m., con el enfrentamiento de República Dominicana visitando a Venezuela.

El Grupo B se mantiene como inicialmente anunciado para jugar en el Mariano Rivera de La Chorrera, también el 13 de noviembre se estrena con los enfrentamientos entre Brasil visitando a Colombia a las 11:00 a.m., seguido a las 3:00 p.m., con el Puerto Rico visitando a Argentina, cerrando a las 7:00 p.m., con Panamá de visitante ante Canadá.

Cada una de las seis selecciones se enfrentarán del 13-17 de noviembre, el 19 de noviembre arranca la Super Ronda con los tres mejores de cada grupo luchando por estar entre los cuatro primeros.

Los dos primeros de la Super Ronda jugarán por la medalla de oro y el trofeo, los siguientes dos, por meterse en el podio y colgarse la medalla de bronce, de la I edición de la Copa América que se jugará en su totalidad en Panamá.