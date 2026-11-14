El Heat de Antetokounmpo manda otro aviso con triunfo ante Pistons

Con un recital de 34 puntos de Giannis Antetokounmpo, el Miami Heat firmó este sábado su cuarta victoria consecutiva al derrotar a los Detroit Pistons por un rotundo 137-117.

A continuación, las escenas más destacadas de la jornada del sábado en la liga de básquet norteamericana:

- Decisivo Klay Thompson -

A base de importantes victorias, Miami Heat está haciendo olvidar su preocupante inicio de temporada, que arrancó con una racha de cuatro derrotas seguidas.

El técnico Erik Spoelstra está consiguiendo acoplar las piezas alrededor de su nueva superestrella, el griego Antetokounmpo, y Miami ya se sitúa en la cuarta posición de la Conferencia Este con un registro de 7-6.

Entre viernes y sábado ratificó su crecimiento al tumbar a dos de sus más importantes rivales de conferencia, los Cleveland Cavaliers y los Detroit Pistons.

Si ante los Cavs Antetokounmpo logró 37 puntos, una noche después bordeó el triple doble frente a Detroit con 34 tantos, 14 rebotes y 8 asistencias.

El pívot Bam Adebayo aportó 20 puntos y el veterano escolta Klay Thompson otros 26 con 6 triples, dos de ellos decisivos para finiquitar a los visitantes en el último cuarto.

"Estoy en un gran momento ahora mismo y voy a intentar mantenerlo tanto como pueda. Y además de todo eso, la estoy pasando increíble", dijo la exfigura de los Golden State Warriors, otro de los fichajes de esta campaña de Miami.

Por Detroit, el base Cade Cunningham llegó a 33 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias.

- Cavs ganan sin titulares -

En Cleveland, los Cavs lograron un sorprendente triunfo 127-117 frente a los Dallas Mavericks pese a la ausencia de su quinteto inicial al completo.

Donovan Mitchell, James Harden, Peyton Watson y Jarrett Allen fueron declarados inactivos para el partido después de que la noche anterior participaran en la derrota de Cleveland en Miami.

Los Cavs no pudieron regresar a casa después del partido, como estaba previsto, debido al caos aéreo provocado por la suspensión de los vuelos en Estados Unidos durante varias horas el viernes.

De vuelta a Cleveland el sábado, el entrenador Kenny Atkinson descartó para el choque ante Dallas a Mitchell, Harden, Watson y Allen mientras el quinto titular, Evan Mobley, está de baja por una lesión en el pie izquierdo.

"Podría haber sido mucho peor", dijo Atkinson antes del salto inicial. "Tuvimos suerte de poder volver al hotel después del partido, porque había muchísima gente en Miami. Y hemos tenido suerte de poder salir y llegar aquí temprano hoy".

Aunque el público expresó su disgusto por la ausencia de las estrellas, los suplentes de los Cavaliers aprovecharon a la perfección la insólita oportunidad, especialmente el australiano Tyrese Proctor.

El australiano eclipsó a Kyrie Irving y Cooper Flagg, las estrellas de Dallas, con un triple doble de 24 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias.

Por Dallas, Irving llegó a 34 puntos frente a su antiguo equipo mientras que Flagg se quedó en 18 con una estadística de 6-19 en tiros de campo.

- Sexta derrota seguida de Pelicans -

Los Denver Nuggets sí cumplieron con los pronósticos al batir a domicilio 116-108 a los New Orleans Pelicans, una franquicia con graves problemas internos.

Nikola Jokic lideró a Denver con 26 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes, mientras su socio Jamal Murray sumó 23 puntos en un triunfo que asciende a los Nuggets al séptimo lugar del Oeste con un registro de 7-4.

Zion Williamson anotó 24 puntos para unos Pelicans que encadenaron su sexta derrota consecutiva.

El base All-Star Dejounte Murray, que ha reclamado su salida de New Orleans, fue baja por segundo partido consecutivo. Los Pelicans han aceptado negociar ofertas por Murray y se espera que en los próximos días cierren el primer traspaso importante de la temporada.