El Heat gana su primer partido desde el arresto de Rozier, que recibió "apoyo total"

En el primer partido desde que su escolta Terry Rozier fue arrestado en una investigación del FBI sobre apuestas deportivas ilegales, el Miami Heat desató una avalancha ofensiva para vencer 146-114 a Memphis Grizzlies este viernes en la NBA.

Bam Adebayo anotó 24 puntos y Nikola Jovic añadió 20 saliendo del banquillo para liderar a ocho jugadores con anotaciones de dos dígitos, lo que permitió a Miami mejorar su récord a 1-1.

Mientras el escándalo sacudía la NBA el jueves, en el cuarto día de la temporada 2025-2026, Adebayo dejó claro que Rozier cuenta con el apoyo de los jugadores del Heat: "Lo apoyamos. Le brindamos todo nuestro apoyo".

"Lo apoyamos incondicionalmente. Al fin y al cabo, es nuestro hermano", afirmó.

Rozier y el entrenador jefe de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron suspendidos indefinidamente por la NBA tras ser detenidos el jueves por el FBI.

El entrenador del Heat, Erik Spoelstra, dijo que el ajetreado calendario de la NBA no deja al equipo otra opción que seguir adelante rápidamente sin Rozier, quien no jugó en la derrota, el miércoles, en el partido inaugural de la temporada.

"Terry es alguien muy querido por todos nosotros", dijo Spoelstra.

"Ha tenido un impacto realmente positivo en nuestro vestuario... Le enviamos nuestros mejores deseos y nuestro apoyo mientras atraviesa por esto".