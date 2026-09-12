El hijo de Kimi Räikkönen se une a la academia de Red Bull F1

Robin, hijo del finlandés Kimi Räikkönen, campeón mundial de Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, fue fichado por Red Bull para su academia de jóvenes pilotos, informó este miércoles la escudería austríaca.

Con apenas 11 años, Robin pilota kartings desde que era niño y ya ha conseguido victorias en competiciones nacionales e internacionales, explica Red Bull en su texto.

"Robin ha demostrado capacidades excepcionales en el karting. Su velocidad, su sentido de la carrera y su talento natural le convierten en uno de los pilotos jóvenes más prometedores de su categoría de edad. De manera paralela, impresiona por su madurez, su sangre fría y su concentración", explica Laurent Mekies, director francés de Red Bull F1.

La academia de jóvenes pilotos de Red Bull ha formado ya a figuras de prestigio, principalmente dos cuádruples campeones mundiales, el alemán Sebastian Vettel y el neerlandés Max Verstappen.

Los franceses Pierre Gasly e Isack Hadjar, que compiten actualmente en la F1, han salido también de esta academia.