El hijo de Manny Pacquiao empata en su primer combate profesional

El filipino Emmanuel Pacquiao Jr., hijo de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao, debutó la noche del sábado como profesional en un combate ante el estadounidense Brendan Lally en Temecula (Estados Unidos) que terminó en empate.

Pacquiao Jr., de 24 años, subió al ring de la localidad californiana acompañado de su padre, quien siguió la pelea desde la primera fila.

El filipino tuvo una actuación deslucida ante Lally, que también debutaba como profesional, y los jueces se decantaron por un empate al término de esta pelea de cuatro asaltos en la categoría de peso ligero.

Cuatro meses atrás, Manny Pacquiao también subió al ring a los 46 años para una pelea contra el estadounidense Mario Barrios, que concluyó en empate.

Pac-Man, que estaba inactivo desde 2021, fue designado en octubre como vicepresidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), un organismo excluido del mundo olímpico debido a una multitud de problemas de gobernanza.