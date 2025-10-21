Deportes

El Inter se impone en Bélgica al modesto Union Saint-Gilloise (0-4)

El delantero y capitán del Inter de Milán Lautaro Martínez celebra su gol junto a su compañero Francesco Pio Esposito, durante el partido ante el Union Saint-Gilloise en Liga de Campeones, en Bruselas, el 21 de octubre de 2025 JOHN THYS
AFP
21 de octubre de 2025

El Inter de Milán encadenó ante el modesto Union Saint-Gilloise belga (0-4) una tercera victoria consecutiva en Liga de Campeones, este martes en Bruselas.

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa se impusieron gracias a los goles de Denzel Dumfries (41'), Lautaro Martínez (45+1'), Hakan Calhanoglu, de penal (53'), y Francesco Pio Esposito (76').

Con sus 9 puntos, el Inter ocupa la segunda posición, por detrás del París SG, que había humillado conjunto nerazzurro 5-0 en la final de la última Champions.

