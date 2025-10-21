El Inter se impone en Bélgica al modesto Union Saint-Gilloise (0-4)

El Inter de Milán encadenó ante el modesto Union Saint-Gilloise belga (0-4) una tercera victoria consecutiva en Liga de Campeones, este martes en Bruselas.

Los vigentes subcampeones de Italia y de Europa se impusieron gracias a los goles de Denzel Dumfries (41'), Lautaro Martínez (45+1'), Hakan Calhanoglu, de penal (53'), y Francesco Pio Esposito (76').

Con sus 9 puntos, el Inter ocupa la segunda posición, por detrás del París SG, que había humillado conjunto nerazzurro 5-0 en la final de la última Champions.