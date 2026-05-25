El intercambio de figuritas es clave para completar la colección

Redacción | El Álbum Panini del Mundial de fútbol de la FIFA despierta entre la población el fenómeno de intercambio de figuritas. Una actividad frecuente entre amigos, familiares y desconocidos que buscan completar el álbum lo más rápido posible y presumir la obtención de todos los cromos.

Para la edición 2026, la cual es la más extensa, debido a la cantidad récord de 48 selecciones participantes, los entusiastas tienen el reto de adquirir 980 stickers.

“Los que quieran avanzar en completar su álbum, es importante que asistan a las actividades de intercambio de figuritas y cambiar las que tengan repetidas”, recomienda Héctor Castillo, asesor comercial de Felipe Motta S.A., distribuidor del álbum en Panamá.

“Esto es una fiesta y la gente se reúne para disfrutar en estos intercambios, conocen a más fanáticos del Álbum y así terminar de llenarlo”, añadió.

Desde hace unas tres semanas se han realizado decenas de eventos de intercambio de figuritas en comercios como restaurantes o supermercados, escuelas, y hasta en plazas públicas. Y ya se anuncian nuevas actividades para los próximos días, principalmente para los fines de semana. O sea, la fiebre del Mundial solo crece, a la espera del pitazo inicial el próximo 11 de junio, y el álbum oficial del torneo está allí para elevar el entusiasmo por la cita mundialista.

* Conozca más sobre el tema visitando el canal de Metro Libre en YouTube y acceda al video titulado: “Todo sobre el Álbum Panini del Mundial de Fútbol 2026”.