El intercambio de figuritas es clave para completar la colección

<span class="mln_uppercase_mln">Redacción |</span> El Álbum Panini del Mundial de fútbol de la FIFA despierta entre la población el fenómeno de intercambio de figuritas. Una actividad frecuente entre amigos, familiares y desconocidos que buscan completar el álbum lo más rápido posible y presumir la obtención de todos los cromos.Para la edición 2026, la cual es la más extensa, debido a la cantidad récord de 48 selecciones participantes, los entusiastas tienen el reto de adquirir 980 stickers. 'Los que quieran avanzar en completar su álbum, es importante que asistan a las actividades de intercambio de figuritas y cambiar las que tengan repetidas', recomienda Héctor Castillo, asesor comercial de Felipe Motta S.A., distribuidor del álbum en Panamá. 'Esto es una fiesta y la gente se reúne para disfrutar en estos intercambios, conocen a más fanáticos del Álbum y así terminar de llenarlo', añadió. Desde hace unas tres semanas se han realizado decenas de eventos de intercambio de figuritas en comercios como restaurantes o supermercados, escuelas, y hasta en plazas públicas. Y ya se anuncian nuevas actividades para los próximos días, principalmente para los fines de semana. O sea, la fiebre del Mundial solo crece, a la espera del pitazo inicial el próximo 11 de junio, y el álbum oficial del torneo está allí para elevar el entusiasmo por la cita mundialista.<b>* Conozca</b> más sobre el tema visitando el canal de Metro Libre en YouTube y acceda al video titulado: 'Todo sobre el Álbum Panini del Mundial de Fútbol 2026'.