Debido a esto, me encuentro buscando apoyo de patrocinadores para participar en mis próximos eventos internacionales y así dejar en alto la bandera panameña una vez más”.

Igualmente, indicó que “internacionalmente he competido en el Campeonato Europeo y el Panamericano de la federación más grande del mundo, en este último entré al top-8 de los mejores a nivel mundial.

“En el Sport Festival [marzo] quedé campeón en ambas modalidades, en Jiu Jitsu japonés y brasileño. En los Campeonatos Nacionales de Jiu Jitsu [mediados de mayo] competí en la categoría de 76kg para Jiu Jitsu japonés dónde era Open cinta y en el mismo peso para Jiu Jitsu brasileño cinta azul. Gané todos mis combates finalizando con sumisión en su mayoría y me encuentro invicto en esta división. Me fue excelente; estas son competencias con puntos acumulativos para entrar a la selección nacional este año”, recalcó.

Aunque reconoció que “mi punto débil sería que sobreentreno mi cuerpo en ocasiones y me cuesta entender cuándo necesita descanso, lo que me ha llevado a lesiones graves en su momento”. Pese a esto, este 2024, Prieto ha cosechado importantes victorias en el tatami.

ML | El atleta Jean Prieto ofrece clases privadas de Jiu Jitsu a todo público, orientado a defensa personal, en la Academia Leão BJJ Panama Leonardo González, los martes y jueves, de 6:00 pm a 7:30 pm, contacto: 6956-1274.

“Se han sumado desde personas principiantes hasta avanzados, no me quejo, sin embargo, me gustaría tener mayor cantidad de estudiantes, ya que esta es mi pasión”, señaló Prieto.