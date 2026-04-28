El joven Jódar se cita con Sinner en los cuartos de final de Madrid

El prometedor tenista español Rafael Jódar sigue soñando en el Masters 1000 de Madrid, donde este martes se metió en cuartos de final tras ganar al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0.

Jódar (42º del mundo), el nuevo ídolo local en la Caja Mágica ante la ausencia de Carlos Alcaraz, se medirá por una plaza en semifinales con el número uno del mundo, Jannik Sinner.

"Mañana (miércoles) es otra oportunidad. Tengo que recuperarme y preparar el partido lo mejor posible porque creo que va a ser otro duro encuentro", dijo Jódar tras su victoria.

El joven tenista español, que apenas lleva cinco meses jugando como profesional, alcanza con estos cuartos su mejor resultado en un Masters 1000 en su corta carrera.

Ganador del ATP 250 de Marrakech y semifinalista hace diez días en Barcelona, Jódar logró levantar dos bolas de rotura en el séptimo juego del primer set.

Fue la única dificultad que sufrió el español, que luego consiguió romper el servicio de su rival con la primera de las tres oportunidades de que dispuso en el último juego para cerrar el set.

En la segunda manga, Jódar aceleró y no dio ninguna opción a su rival para cerrar el partido en una hora y 18 minutos.

"Estoy supercontento con mi nivel de hoy y en el torneo. Siempre es especial jugar en casa frente a mucha gente que viene a apoyarme", dijo Jódar, verdugo el domingo de la perla brasileña João Fonseca.