El joven nadador japonés Shin Ohashi bate el récord del mundo de los 200m braza

El joven nadador japonés Shin Ohashi, 17 años, pulverizó el récord mundial de los 200 metros braza al nadar la distancia en 2:04.83, crono que le sirvió para ganar este jueves el oro en los Juegos Asiáticos que se celebran en Japón.

Ohashi mejoró en 65 centésimas la anterior plusmarca, que estaba en poder del chino Qin Haiyang con 2:05.48 desde julio de 2023.

El nadador japonés aventajó en casi cuatro segundos al segundo clasificado, el kirguís Denis Petrashov.

Ohashi ya había ganado esta semana los 100 m braza de los Juegos Asiáticos, ex aequo con el chino Dong Zhihao.

"Mi próximo objetivo es ganar la medalla de oro en el Mundial del año que viene y luego la medalla de oro en los Juegos Olímpicos" de 2028 en Los Ángeles, declaró el campeón continental.