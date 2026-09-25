El judoca francés Riner recibe insultos racistas tras alertar contra la ultraderecha

La leyenda francesa del judo Teddy Riner afirmó este jueves que seguirá expresándose libremente después de ser víctima en los últimos días de numerosos ataques racistas en redes sociales, recibidos luego de que hiciera declaraciones contra la extrema derecha de su país.

El cinco veces campeón olímpico dijo la semana pasada que le producía "angustia" ver "el auge de la extrema derecha" en Francia, en un programa deportivo de la televisión pública Stade 2.

Tras las agresiones recibidas en redes, la fiscalía de París anunció el miércoles la apertura de una investigación por insultos públicos racistas y ciberacoso.

"Después de mis palabras del 16 de septiembre, muchos tuits, publicaciones, comentarios y mensajes de odio o racistas han circulado en las redes sociales contra mí", escribió Riner en X.

"Expresé una preocupación. Cada uno es libre de compartirla o no. El debate y la contraposición de pareceres son legítimos. El odio y el racismo no lo son", apuntó.

Nacido hace 37 años en la isla francesa caribeña de Guadalupe, Riner es un ícono del deporte francés y en los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el encargado, junto a la exatleta Marie-José Pérec, de encender el pebetero en la ceremonia de apertura.

Además de sus cinco oros olímpicos, suma otras dos medallas de bronce en los Juegos.

Cuenta además con doce títulos mundiales y cinco europeos, en un nutrido palmarés que aspira a seguir engordando, ya que tiene intención de continuar su carrera hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En varias ocasiones ha insinuado que después de su retirada podría dar el salto a la política.