El jugador de la NBA Terry Rozier se declara no culpable de participar en apuestas ilegales

El escolta Terry Rozier, de Miami Heat, se declaró el lunes no culpable en el caso de apuestas ilegales que está sacudiendo al básquetbol norteamericano.

Rozier, de 31 años, quien compareció en Nueva York ante un tribunal sin estar detenido, fue arrestado e imputado en octubre por participar en una trama de apuestas fraudulentas, basada en parte en la filtración de información confidencial.

Según la acusación, Rozier supuestamente participó en el amaño de al menos un partido. El 23 de marzo de 2023 habría informado a su amigo de la infancia, Deniro Laster, quien también está siendo procesado, que planeaba fingir una lesión durante un partido contra los New Orleans Pelicans.

Este último supuestamente vendió la información a varias personas, lo que resultó en apuestas por un total de 200.000 dólares a que el jugador tendría un bajo rendimiento esa noche.

Terry Rozier, que arrancó como titular en dicho partido, abandonó la cancha tras solo 9 minutos de juego, generando decenas de miles de dólares en ganancias.

El lunes, el jugador de los Miami Heat, vestido con una camisa blanca y un traje gris, compareció ante un tribunal de Nueva York ante el que se declaró no culpable de conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.

Fue puesto en libertad bajo fianza de tres millones de dólares, garantizada por su casa en la Florida y otra propiedad cuyos detalles no se han hecho públicos.

Solo tiene permiso para viajar a Florida, Ohio, la ciudad de Nueva York y Long Island.

Debe obtener permiso judicial para viajar a cualquier otro lugar de Estados Unidos.

En octubre, la NBA suspendió a Rozier, así como al entrenador jefe de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, quien también estaba implicado en el caso junto con otras treinta personas, entre ellas miembros de la mafia siciliana en Nueva York.

En enero de 2025, la liga norteamericana de baloncesto había anunciado que había estado investigando "actividad de apuestas inusual" relacionada con Rozier desde 2023, pero que no había encontrado "ninguna infracción a las normas".

Tras su imputación en octubre, el jugador recibió "el apoyo total" de Miami Heat a través de su capitán, Bam Adebayo.